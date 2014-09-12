更新版 1-台湾货币市场：拆款利率持平但短票走高，下周因季底因素料仍有缓升空间

* 月内拆款平稳，但短票利率走高

* 下周进入9月下旬估利率缓上

* 两年存单标售结果检视较长利率走势 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北9月12日 - 台湾银行间短率周五稳中趋升。银行人士表示，在月内资金需求不高的情况下，拆款利率持平在上日区间，但跨月短票利率明显走高，反应季底因素的力道渐趋明显。预估下周季底因素仍将主导市况，逐步发酵续推升利率。

资金调度人士指出，银行受季底因素影响态度十分保守，尽管市场资金不虞匮乏，但多数银行坚守不跨季拆出底线，宁可让钱滥在帐上，以至本周的趋额准备多为大量正数，显示银行不求去化资金，只求季底能平稳过度。

〞市场还是多钱，所以月内利率没什么影响...下周的话就有机会缓上。〞一本地银行调度主管说。

市场交易员并指出，下周有美联储会议，台湾央行则将在25日召开第三季理监事会，市场都在观察台湾央行是否释出升息前景的相关讯息、季底因素，再加上国际板债券发行量增令市场台币整体供给减少，都让利率易上难下。交易员关注今日标售的两年期存单结果，以观察市场对较长天期利率的共识区。

部分交易员预估，此次标售的两年存单高标有机会往央行的28天期存单利率0.87%靠拢。

台湾央行将于午间标售两年期定存单。路透调查显示，在上周五364天期存单得标利率走高的情况下，市场对落入升息循环的两年存单利率一致估将走高，加权平均得标利率中值估在0.82-0.845%，将较前次得标利率0.802%走高约2-4基点。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日则为0.387%；今日区间落在0.295-0.450%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同于上日。两周拆款利率区间则在0.388-0.480%，上日在0.388-0.450%。

**短票发票量大推升利率**

短票市场方面，票券交易商面对周五例行发票量增大，资金缺口扩增，只能回应银行提高买票利率的要求，在指标的跨月自保短票部分，主要成交利率区间拉宽，高位来到0.64%，少量成交在0.65%。

票券商指出，本周银行端释出跨月资金的部位仍不大，这使得市场气氛持续处于谨慎状态，预估下周起的跨月自保短票利率仍将缓步扬升。一大型票券商指出，本周龙头银行开出的自保短票利率0.69%尚未成交，但下周若市况持续紧张，估0.69%即有机会成交。

〞下周大概就是往高位0.65%靠拢，接下来就看银行资金的供给状况。〞一位大型票券商交易员说。

由于近两三个月来，短票利率在月底扬升的情况明显，部分票券商为维持利差，已反应至短票初级市场的发行利率，也带动初级发行利率微扬。

今日票券商与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.60-0.64%，少量成交在0.65%，上日主要成交在0.60%-0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走高至0.612%，前一日在0.604%。

台湾央行周五公布，共发行813.8亿台币存单。与今日存单到期金额814.8亿相较，存单发行余额减1亿。

下周央行存单到期总额为1兆6,712.3亿台币，落点分别为周一4,266亿、周二1,845.5亿、周三270亿、周四7,567.8亿及周五2,763亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为132亿台币，累积至周日超额准备为1,109亿台币、加计前期1%的超额准备为1,714亿台币。

**债券附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)利率仍持平。虽然有大额公司债发行，但市场已提前因应，并未对平稳的资金情势造成波动。

今日有中油及台塑石化 公司债发行，金额分别为154亿及60亿台币。交易商表示，针对9月底的资金安排，目前部分投信已安排跨月交易，证券商也积极承做，利率尚能持稳目前水位。

〞可能是有提前准备好，今天没感觉比较紧。〞一位大型证券商交易员说。

他们表示，今日市场其实是多缺不一，虽有投信被提前解约，但交易商也不必花太多时间寻找新钱，尤其尾盘投信基金有资金进场，支应需求。

展望下周，交易商认为，时序仍在月中，资金平稳宽裕的现况尚不致有变化，跨月的交易料将更积极承做。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。均同上日。