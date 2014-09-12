路透基点：两家银行加入香港粤海2亿美元贷款案一般银团--TRLPC

路透香港9月12日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，粤海控股集团有限公司(香港粤海)2亿美元五年期分期偿还贷款案的一般联贷阶段，迄今已有两家银行加入。

回复截止期限已经从原来的9月12日延后，因为部分银行仍在处理参贷审批。

一如此前报导，马来亚银行担任该笔贷款牵头行兼簿记行(MLAB)。贷款分为7.8亿港元和1亿美元的两部分。马来亚银行5月提供先行融资，因此贷款剩余平均年限约为四年。

东亚银行稍早在筹组银团之前加入，担任牵头行。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点。参贷银行分为三个层级：

承贷2,500万美元以上或等值港元，综合收益为236.25个基点，获85个基点前端费和主办行头衔；

承贷1,500万-2,500万美元或等值港元，综合收益为233.75个基点，获75个基点费用和安排行头衔；

承贷1,000万-1,500万美元或等值港元，综合收益为230个基点，获60个基点费用和高级经理行头衔。

资金用于运营资本。

借款人在贷款期限内必须100%由广东省人民政府最终及实益拥有。

香港粤海是粤海控股的子公司。粤海控股是在原粤海企业(集团)有限公司、南粤(集团)有限公司和广东省东江-深圳供水工程管理局基础上组建的投资控股公司。

香港粤海是目前广东省在境外规模最大的综合性企业集团，旗下包括金威啤酒集团有限公司、粤海投资有限公司、广南(集团)有限公司和粤海制革有限公司。

2013年4月，香港粤海曾获得一笔1.47亿美元的12个月期俱乐部贷款，利率为较Libor加码90个基点。汇丰、恒生银行和渣打银行等额承贷。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)