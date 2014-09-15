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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 16:52 BJT

台湾债市：103/13期十年公债中，证券业买超3.5亿台币

路透台北9月15日 - 台湾柜台买卖中心周一公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO和10年公债103/13 交易资料如
下：(单位：亿台币)

    五年公债103/10期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      2.50      3.50        -1.00
     票券业      1.50      1.00        +0.50
     证券业      5.00      4.50        +0.50
    十年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      6.50      9.50        -3.00
     票券业         0      0.50        -0.50
     证券业      5.50      2.00        +3.50
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