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亚洲 | 2014年 9月 12日 星期五 19:10 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及逾三周高点，需求前景点燃升势

路透吉隆坡9月12日 - 马来西亚棕榈油期货周五小幅上涨至逾三周高位，且连续第二周收升，因海外豆油市场走高以及毛棕榈油出口需求大增。

马来西亚林吉特 本周下跌0.3%，也带动了市场上的一些买兴。

“由于大连市场强劲、美国豆油价格稳定以及本币疲弱，市场仍然受到支持，并保持坚挺。”一位海外大宗商品经纪机构的交易员表示。

尽管马来西亚8月库存升至17个月高位205万吨，棕榈油价格本周仍上涨了2.9%，很大程度是由于9月1-10日之间的出口跳涨。

指标11月合约 周五上涨至2,088林吉特，为8月19日以来日内高位，之后结算价报2,084林吉特，涨幅为0.8%。

总成交量为41,698口，高于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术指标看来较为正面。棕榈油预计将上涨到每吨2,142林吉特的水准，之前2,055林吉特的障碍位已经被突破。

不过，有关油种供给料将增多的预估，令棕榈油交投震荡，并在早盘时跌至2,051林吉特，因投资人担心供给过度的问题可能依然会困扰市场。

但一些市场人士表示，马来西亚政府免征9-10月毛棕榈油的出口税，料会鼓励印度和中国的购买活动，并支撑价格。

交易员和分析师表示，马来西亚棕榈油期货未平仓合约数量也表明，市场中跌至逾五年低位后，可能已经触底反弹。周三时，棕榈油期货未平仓合约跳升至纪录高位287,859口。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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