马来西亚期市：棕榈油期货触及逾三周高点，需求前景点燃升势

中国金融：防止金融腐败必须管住关键权力，加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透吉隆坡9月12日 - 马来西亚棕榈油期货周五小幅上涨至逾三周高位，且连续第二周收升，因海外豆油市场走高以及毛棕榈油出口需求大增。
马来西亚林吉特 本周下跌0.3%，也带动了市场上的一些买兴。
“由于大连市场强劲、美国豆油价格稳定以及本币疲弱，市场仍然受到支持，并保持坚挺。”一位海外大宗商品经纪机构的交易员表示。
尽管马来西亚8月库存升至17个月高位205万吨，棕榈油价格本周仍上涨了2.9%，很大程度是由于9月1-10日之间的出口跳涨。
指标11月合约 周五上涨至2,088林吉特，为8月19日以来日内高位，之后结算价报2,084林吉特，涨幅为0.8%。
总成交量为41,698口，高于35,000口的均值。
路透市场分析师王涛表示，技术指标看来较为正面。棕榈油预计将上涨到每吨2,142林吉特的水准，之前2,055林吉特的障碍位已经被突破。
不过，有关油种供给料将增多的预估，令棕榈油交投震荡，并在早盘时跌至2,051林吉特，因投资人担心供给过度的问题可能依然会困扰市场。
但一些市场人士表示，马来西亚政府免征9-10月毛棕榈油的出口税，料会鼓励印度和中国的购买活动，并支撑价格。
交易员和分析师表示，马来西亚棕榈油期货未平仓合约数量也表明，市场中跌至逾五年低位后，可能已经触底反弹。周三时，棕榈油期货未平仓合约跳升至纪录高位287,859口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因