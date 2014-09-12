更新版 1-港股业绩：新地13/14年度基础溢利符预期，下年度销售目标增15%

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路透香港9月12日 - 受益于下半年度入账的物业销售增加及租金收入稳定上升，香港主要地产商--新鸿基地产 2013/14年度基础溢利按年升15%，基本符合市场预期。
该公司并设订2014/15年度中港两地合同销售目标为320亿港元，较上年度完成的277.78亿港元高出15%。该公司2013/14年度完成的合同销售额，与原来目标280亿大致相若。
截至6月底止年度，新地撇除投资物业公平值变动的基础溢利214亿港元基本符合汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的217亿港元。截至6月底止年度，新地的净利为335.2亿港元。
新地主席兼董事会总经理郭炳江在业绩发布会称，目前本地用家对中小型住宅单位的需求殷切，未来公司会继续积极投地，也会平衡收租物业及销售物业的比重。但对于楼价走势，郭炳江则直呼＂看不懂＂。
＂（楼价能否再升）很难说，只可以说因为外围形势很不明朗，所以很难估计明年楼价去到什么水平...很难估计，我不会看，真的没办法看到，太多因素（影响）。＂他说。
新地副董事总经理雷霆表示，今年1-8月楼市交投增加，主要是此前压抑被释放。现时楼市健康，发展商推盘也颇积极，供应增加令楼市健康发展亦配合政府政策。
不过，市场忧虑美国未来加息或对楼市交投构成压力。雷霆认为，即使加息的话，上升速度不会太急，幅度也不会很大。
规管一手物业销售的《一手住宅物业销售条例》去年4月生效，发展商经过一段时间的摸索及适应后，今年初开始积极推盘，加上政府今年5月放宽双倍印花税的换楼期限，增加换楼的灵活性及发展商供应远期楼花的意欲，今年的楼市由一手市场主导。美联物业预期，2014年全年的一手私人住宅注册量可达1.6万宗，将创七年新高，比去年不足1万宗高出六成。
今年7月全港整体私人住宅楼价连续第四个月上升，按月上扬2.2%，再创历史新高，升势主要由小面积住宅升势引领，反映用家需求殷切。
提到内地投资方面，郭炳江指出，内地除一线城市外，其他城市的楼市明显放缓，而新地的项目主要在一线城市，故未受太大影响。至于未来公司会否继续在内地购地，则要视乎公司本身的卖楼速度。除非未来中国有适合的项目，否则新地在香港的投资比例会多一些。
公布业绩前，新地收低0.17%，报117.9港元。今年以来该股累积升两成，跑赢同期恒生指数 5.5%的涨幅。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)