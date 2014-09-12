东南亚股市：印尼本周创近三个月最差表现，受燃料补贴计划担忧打压

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透曼谷9月12日 - 周五印尼股市小涨，但是本周录得近三个月来最差单周表现，市场担忧燃料补贴计划可能结束。泰国股市裹足不前，包括建筑类相关的近期上涨股票遭遇抛压。
印尼股市 收高0.2%，Indocement 和Semen Indonesia 等水泥股领涨。银行股下跌，外资抛售打压Bankyat Indonesia 创两个月收盘低位。
本周印尼股市下跌1.4%，创6月20日止当周以来最大单周跌幅，燃料补贴计划是否停止存疑。
印尼央行副总裁Mirza Adityaswara周五表示，印尼需要在3月上调燃料价格，最好在2014年年底上调，来减轻经常帐的压力，并使得央行可以将重点转向疲软的经济。
汤森路透数据显示，外资净卖出6,566万美元印尼股票，连续第四日净卖出。
泰国股市 小幅收高，但本周收低0.2%，为六周来第五周下跌。
各国股市外资流动不一。
泰国股市外资净流入2,290万美元，马来西亚股市 外资净流出5,413万美元，菲律宾股市外资净流出603万美元。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 442.29 -0.10 -0.02 +13.88 388.37
新加坡 3345.55 -1.73 -0.05 +5.62 3167.43
马来西亚 1855.64 -10.47 -0.56 -0.61 1866.96
泰国 1581.36 0.49 +0.03 +21.76 1298.71
印尼 5143.71 10.68 +0.21 +20.34 4274.18
菲律宾 7201.88 -0.18 +0.00 +22.28 5889.83
越南 632.50 3.51 +0.56 +25.34 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)