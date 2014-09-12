东南亚股市：印尼本周创近三个月最差表现，受燃料补贴计划担忧打压

路透曼谷9月12日 - 周五印尼股市小涨，但是本周录得近三个月来最差单周表现，市场担忧燃料补贴计划可能结束。泰国股市裹足不前，包括建筑类相关的近期上涨股票遭遇抛压。

印尼股市 收高0.2%，Indocement 和Semen Indonesia 等水泥股领涨。银行股下跌，外资抛售打压Bankyat Indonesia 创两个月收盘低位。

本周印尼股市下跌1.4%，创6月20日止当周以来最大单周跌幅，燃料补贴计划是否停止存疑。

印尼央行副总裁Mirza Adityaswara周五表示，印尼需要在3月上调燃料价格，最好在2014年年底上调，来减轻经常帐的压力，并使得央行可以将重点转向疲软的经济。

汤森路透数据显示，外资净卖出6,566万美元印尼股票，连续第四日净卖出。

泰国股市 小幅收高，但本周收低0.2%，为六周来第五周下跌。

各国股市外资流动不一。

泰国股市外资净流入2,290万美元，马来西亚股市 外资净流出5,413万美元，菲律宾股市外资净流出603万美元。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 442.29 -0.10 -0.02 +13.88 388.37

新加坡 3345.55 -1.73 -0.05 +5.62 3167.43

马来西亚 1855.64 -10.47 -0.56 -0.61 1866.96

泰国 1581.36 0.49 +0.03 +21.76 1298.71

印尼 5143.71 10.68 +0.21 +20.34 4274.18

菲律宾 7201.88 -0.18 +0.00 +22.28 5889.83

越南 632.50 3.51 +0.56 +25.34 504.63

(完)

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