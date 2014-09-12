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市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 20:02 BJT

美国热股：特斯拉汽车盘前微涨，内华达州为该公司提供高额税赋优惠

路透9月12日 - 内华达州州长Brian Sandoval签署了一揽子方案，为特斯拉汽车 提供13亿美元的税赋优惠和其他鼓励政策。该公司此前决定在内华达州建造一间大型工厂。

特斯拉汽车周五盘前上涨0.25%，周四收在280.31美元。(完)
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