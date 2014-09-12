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市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 21:33 BJT

美国热股：Facebook同YouTube视频内容提供方展开业务洽谈，股价小涨

路透9月12日 - 华尔街日报周四援引熟悉情况的消息人士报导称，Facebook 已经同一部分YouTube的最大内容提供方进行了接洽，希望对方能够将视频传送到该公司的网站上。

Facebook周五盘初小幅上涨0.03%，报77.95美元。(完)
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