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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 20:41 BJT

欧元区金融：ECB准备好采取更多措施阻退欧元区通缩威胁--总裁德拉吉

路透米兰9月12日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示，若有必要央行准备好采取更多措施来阻退欧元区通缩威胁。

德拉吉在米兰与欧元区各国财长开完会后出席新闻发布会时称，“我们现在已经到了利率区间下端了。”

他还称，“管委会准备好采取进一步措施来维持物价稳定。”(完)
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