欧元区金融：ECB准备好采取更多措施阻退欧元区通缩威胁--总裁德拉吉

路透米兰9月12日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示，若有必要央行准备好采取更多措施来阻退欧元区通缩威胁。

德拉吉在米兰与欧元区各国财长开完会后出席新闻发布会时称，“我们现在已经到了利率区间下端了。”