欧元区金融：ECB准备好采取更多措施阻退欧元区通缩威胁--总裁德拉吉

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透米兰9月12日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示，若有必要央行准备好采取更多措施来阻退欧元区通缩威胁。
德拉吉在米兰与欧元区各国财长开完会后出席新闻发布会时称，“我们现在已经到了利率区间下端了。”
他还称，“管委会准备好采取进一步措施来维持物价稳定。”(完)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)