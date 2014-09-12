版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 21:38 BJT

美国股市：微幅开低，或中止五周连涨势头

路透纽约9月12日 - 美国股市周五微幅开低，因最新公布的经济数据并没有揭示出消费者支出的质素。

道琼工业指数 跌31.21点或0.18%，报17,017.79,标准普尔500指数 跌2.94点或0.15%，报1,994.51，Nasdaq综合股价指数 跌2.59点或0.06%，报4,589.21。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐