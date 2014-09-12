全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运价下挫

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透9月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，受累于较大型船舶运价下挫。
乾散货运价指数跌5点，或0.42%，报1,181点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌24点，或0.93%，至2,546点。日均获利下挫90美元，报18,246美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌20点，或2.23%，报875点。日均获利降低156美元，至7,013美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升6点，报1,006点。灵便型船指数< .BHSI>上涨1点，报477点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)