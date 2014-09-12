全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运价下挫

路透9月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下滑，受累于较大型船舶运价下挫。

乾散货运价指数跌5点，或0.42%，报1,181点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌24点，或0.93%，至2,546点。日均获利下挫90美元，报18,246美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌20点，或2.23%，报875点。日均获利降低156美元，至7,013美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升6点，报1,006点。灵便型船指数< .BHSI>上涨1点，报477点。(完)