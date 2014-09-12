欧洲汇市：对冲英镑短期波动风险的成本急升，因担心苏格兰独立公投

路透伦敦9月12日 - 对冲英镑短期波动风险的成本周五跳升至四年高位，投资者在衍生产品市场增加对英镑下跌的押注，反映在苏格兰独立公投结果公布前的不安情绪。

路透数据显示，一周英镑/美元隐含波动率 升至峰值15.525%，为2010年中来最高。一周英镑/美元隐含波动率将在9月19日到期，这是苏格兰独立公投后的第二日，公投结果应在当日公布。

在衍生品市场，一周 和一个月英镑/美元风险逆转指数 显示，英镑卖权增加。

在现货市场，英镑 下滑至1.6221美元，未能将亚洲市场的涨势延续，但仍高于周三触及的10个月低位1.6051美元。在亚洲市场，英镑触及1.6277美元高位，因YouGov调查显示将投票反对苏格兰独立的受访者人数占上风。

欧元兑英镑 上涨至0.7968英镑，可望连续第二周上升。

Guardian/ICM的民调显示，不包括尚未决定的受访者，51%的受访者反对苏格兰独立，49%支持独立。民调结果并未阻止英镑跌势。

一个月英镑/美元隐含波动率 处于较高水平，本周稍早触及11%的三年高位，周五为约9.2%，仍高于两个月英镑/美元隐含波动率 ，后者为8%。

这凸显投资者担忧苏格兰公投结果为支持独立所产生的短期影响。(完)

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