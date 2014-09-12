欧洲股市：小幅收低，焦点在下周美联储会议和苏格兰独立公投

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* FTSEurofirst 300指数收跌0.1%
* 最新公布的民调显示51%的受访者反对苏格兰独立
路透伦敦9月12日 - 欧洲股市周五小幅收低，投资者不愿大举押注，静待下周苏格兰独立公投和美联储政策会议。
FTSEurofirst 300指数 收跌0.1%，报1,382.98点，德国指数下跌0.41%，报9,651.13点，表现落后，此前美国和欧盟因俄罗斯干预乌克兰而扩大对俄罗斯的制裁。
德国从俄罗斯进口大量天然气，且去年向俄销售的商品总计约360亿欧元(470亿美元)，占欧盟总数约三分之一。约6,200家德国企业在俄罗斯投资，投资总计约200亿欧元。
分析师称，投资者保持谨慎，也因为美联储在下周举行政策会议，预计将为升息提供新的线索。
近日有关美联储可能放弃维持低利率的承诺的传言，拉低美国公债收益率，且令美元保持在高位。
ICM为英国卫报进行的民调周五显示，不包括尚未决定的受访者，51%的受访者反对苏格兰独立，49%支持独立。
英国富时100指数 上升0.11%，至6,806.96点。法国股市CAC指数 收高0.02%，至4,441.70点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。