标题新闻：法国兴业银行称将今年黄金均价预估从每盎司1,272美元上调至1,290美元

美国股市：开盘持平，市场等待特朗普政府公布税改计划
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
美国商务部公布，美国3月建筑许可修正为增长4.2%，年率为126.7万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (