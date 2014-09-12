芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌且连跌第三周，受小麦走低拖累

美国热股：推特月度活跃用户数增速创逾一年最快，盘初急升近10%
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
路透芝加哥9月12日 - 美国玉米期货周五小跌，连跌第三周，交易商说，因小麦价格走低。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货仍高于上日触及的四年低位。美国农业部(USDA)在周四发布的月度供需报告中上调了美国玉米产量预估，之前的预估已经为创纪录水平，这一消息拖累玉米下跌。
担心本周霜冻和低温将可能损害美国中西部作物种植带北部和西部的作物，这为玉米价格提供了有限的支撑。
CBOT-9月玉米 在1701 GMT到期，收升7-1/4美分，报3.39美元，上日创下合约低位。
USDA表示，民间出口商称，销售11.6万吨2014/15年美国玉米到不知名目的地。
12月玉米合约 跌2-1/2美分，报3.38-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为156,458口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
美国商务部公布，美国3月建筑许可修正为增长4.2%，年率为126.7万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (
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