纽约期市：ICE原糖期货急跌4%至2010年5月来最低，跌势扩大至第七周

路透纽约/伦敦9月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五放量大跌至逾四年低位，连续第七周下跌，将因短期供应充足、巴西产量丰产和全球库存膨涨带动的跌势扩大。

ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，因投资者愈发预期巴西干旱对下季作物的损害减弱。可可期货上涨。

ICE-10月原糖期货 收低0.58美分，或4%，报13.78美分，接近盘中触及的逾四年低位13.75美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 将在周一到期，下跌7.10美元，或1.8%，收报每吨389.30美元，盘中触及384.90美元的合约低点，此为近月合约自2009年4月来最低。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌0.90美分，或0.5%，收报每磅1.8455美元，本周大跌7%，为5月来最大周度跌幅。

在市场收市后，巴西政府的作物供应机机称，2015年巴西咖啡豆收成可能增加10%，至4,880万包。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收高9美元，或0.5%，报每吨1,997美元。

ICE-12月可可期货 涨25美元，或0.8%，收报每吨3,053美元，从周四触及的逾三个月低点3,019美元反弹。Liffe-12月可可期货 涨25英镑，或1.3%，报每吨1,994英镑，受工业买盘支撑。(完)

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