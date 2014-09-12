纽约期市：ICE原糖期货急跌4%至2010年5月来最低，跌势扩大至第七周

香港金融：美国6月加息机会颇高，审慎管理风险应对市场波动--金管局
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，正如市场所料，美联储维持利率不变，但利率期货市场价格显示市场预期6月加息机会颇高。
路透纽约/伦敦9月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五放量大跌至逾四年低位，连续第七周下跌，将因短期供应充足、巴西产量丰产和全球库存膨涨带动的跌势扩大。
ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，因投资者愈发预期巴西干旱对下季作物的损害减弱。可可期货上涨。
ICE-10月原糖期货 收低0.58美分，或4%，报13.78美分，接近盘中触及的逾四年低位13.75美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 将在周一到期，下跌7.10美元，或1.8%，收报每吨389.30美元，盘中触及384.90美元的合约低点，此为近月合约自2009年4月来最低。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌0.90美分，或0.5%，收报每磅1.8455美元，本周大跌7%，为5月来最大周度跌幅。
在市场收市后，巴西政府的作物供应机机称，2015年巴西咖啡豆收成可能增加10%，至4,880万包。
LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收高9美元，或0.5%，报每吨1,997美元。
ICE-12月可可期货 涨25美元，或0.8%，收报每吨3,053美元，从周四触及的逾三个月低点3,019美元反弹。Liffe-12月可可期货 涨25英镑，或1.3%，报每吨1,994英镑，受工业买盘支撑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，正如市场所料，美联储维持利率不变，但利率期货市场价格显示市场预期6月加息机会颇高。
路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)