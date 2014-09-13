券商观点：中国加强银行存款偏离度管理可能导致融资更难获得--国信证券

路透北京9月13日 - 为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会最新要求其月末存款偏离度不得超过3%。对此，国信证券固定收益研究团队认为，新规令冲存款的难度加大，在存贷比刚性约束下，反而可能导致融资更难获得。

该券商在最新点评报告中并称，此举恐怕不能平抑季度末期货币市场利率高企波动，只不过可能将原来的时点波动变化为时段波动，拉长了波动时间段；而且新规会加大理财集中回表的难度，该难度的增加将对应理财支付成本的提高。

银监会周五下发通知，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；亦不得运用高息揽储吸存、非法返利吸存、通过理财产品和同业业务倒存、以贷转存吸存等手段违规吸收和虚假增加存款。

以下为点评报告全文：

*1、是否可以平抑季度末期货币市场利率高企波动？

不能，只不过可能将原来的时点波动变化为时段波动，拉长了波动时间段。

以往是在月末时点（月最后一周）拉存款战进入白热化。但是由于设定了存款月末时点（注：仅仅是考虑月末时点上的存款偏离），这将导致银行大幅拉升存款的时间段前置，例如在前两周就主动性的展开拉存款行为（这样可以避免最后时间点的存款激增而造成偏离度过大），因此只是将白热化时点前置了，而不是消除了。

*2、对于理财回表行为会产生什么影响？

会加大理财集中回表的难度，该难度的增加将对应理财支付成本的提高。

理财在季度末时点集中回表，瞬间改善存款规模将变得困难。最终会导致银行将理财回表冲存款的时间点提前（以规避月末时点偏离度过大）。这种“提前到期以图最终回表”的模式将导致银行管理锁定资金的难度加大，因此会相应的提高承诺收益要求。

以往理财多集中在月末到期（例如29日到期，由于30日资金无法顺利流动，最终客户会被动的留在理财发售银行的存款账户中），在该规定下，为规避偏离度约束，理财到期时点将被提前，例如：可提前到20日，但是想将20日到期的理财资金稳定的留在本行存款账户中，并非容易，这可能需要银行为保留该部分资金稳定，支付更多的成本（理论上应导致理财的承诺收益提高），对应于银行需要用更高的收益吸引资金稳定的留在账户中。

*3、对理财的规模会产生什么影响？

对于表外理财的规模扩张是负面制约。

理财分两类：表内保本理财（算存款）+表外理财（不算存款，回表冲存款主要是这部分）。

表外理财的存在扩张固然有银行赚取中间业务收入的目的，但是主要目的还是为了稳定本行存款，希望借助于高收益将资金在非考核时间段留在本行，而在考核时间点还原为存款，以应对存贷比考核。

本通知的意图是避免杜绝理财大规模进出表对于存款波动的干扰。当理财已经难以充当稳定存款的工具后，商业银行主动性拓展理财规模（特别是表外理财规模）的意愿将降低，这本身是不利于银行表外理财主动性扩张的。那么银行主动性调控的模式理性上应该是：尽量扩大资金在存款或表内保本型理财的分布，而尽量减少其在表外理财的分布。即总体而言，银行存在将资金分布在存款属性账户（存款+保本理财）中的意愿，而减少其在表外理财中的分布。

*4、是否会造成银行彻底放弃拉存款？

不会，因为存贷比的考核是刚性的。

当理财回表冲存款难度加大后，是否会形成另一个极端：银行任凭存款回落？不会，因为银行存量贷款规模要求有相当规模的存款（即便只是时点上存在），在维持存量贷款规模并满足存贷比要求的背景下，存款依然是银行更看重的内容，不是理财的中间业务收益可比。

*5、对M2和社会融资会产生什么影响？

对M2不会产生影响，因为无论资金是以理财形式存在还是以存款形式存在，绝大多数都是计量在M2中的，资金以何种模式存在只是改变分布结构，不会影响总量。

对社会融资理论上会产生负面影响，但是实际效果可能有限。例如通知中的，禁止贷款吸存、禁止以贷转存吸存等，如果是严格执行，必然影响虚假贷款扩张，但是其一：只是禁止了虚假贷款的扩张，对于实体经济不会产生很大的负面影响；其二：由于资金在账户中的流动监管在实践中是非常难的，因此预计该条例的监管效应有限（即类似于以前的某规定：“将贷款投放入指定账户，以规避贷款流向变化”，在实践中是非常困难的）。

*6、是否能起到降低企业融资成本的目的？

难。

“解决融资贵”和“解决融资难”在一定程度上是背离的。例如降低中间环节的措施在一定程度上可以解决融资贵，但是必然导致融资难，形式上融资成本的降低是以难以获得融资为代价的。因为之所以不采用更有效率的短链条融资模式，是因为这些融资是在当前监管政策下而难以正常获得的，所以才被动选择了多环节、多链条融资模式，当行政监管干预将该部分链条强行取消后，表面上融资成本是低了，但是资金可获得性是小了，融资成本低将以融资难为代价。

而且，从本规定来看，没有降低利率波动（只是将其前置或延长），而且令冲存款的难度加大，在存贷比刚性约束下，反而可能导致融资更难获得。

*7、对于债券市场的影响？

本通知对于信用债券偏于负面。

主要原因有三：A、没有起到消除货币市场时点波动的影响，只是将该时点前置或拉长；B、理财回表难度加大，“提前到期以图最终回表”的模式将导致银行管理锁定资金的难度加大，因此会相应的提高承诺收益要求；C、对于表外理财的扩张动力弱化（虽然可能提高表内保本理财的规模占比）。