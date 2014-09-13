新闻稿：中国1-8月份全国房地产开发和销售情况--国家统计局

路透北京9月13日 - （以下为中国国家统计局周六公布的2014年1-8月份全国房地产开发和销售情况新闻稿）
一、房地产开发投资完成情况
2014年1-8月份，全国房地产开发投资58975亿元，同比名义增长13.2%，增速比1-7月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资40159亿元，增长12.4%，增速回落0.9个百分点，占房地产开发投资的比重为68.1%。
1-8月份，东部地区房地产开发投资33525亿元，同比增长13.6%，增速比1-7月份回落0.5个百分点；中部地区投资12289亿元，增长10.6%，增速回落1个百分点；西部地区投资13160亿元，增长14.4%，增速回落0.3个百分点。
1-8月份，房地产开发企业房屋施工面积652953万平方米，同比增长11.5%，增速提高0.2个百分点。其中，住宅施工面积465243万平方米，增长8.3%。房屋新开工面积114382万平方米，下降10.5%，降幅收窄2.3个百分点。其中，住宅新开工面积80174万平方米，下降14.4%。房屋竣工面积49759万平方米，增长6.7%，增速提高2.2个百分点。其中，住宅竣工面积38036万平方米，增长4.8%。
1-8月份，房地产开发企业土地购置面积20787万平方米，同比下降3.2%，降幅比1-7月份收窄1.6个百分点；土地成交价款5694亿元，增长12.8%，增速提高3个百分点。
二、商品房销售和待售情况
1-8月份，商品房销售面积64987万平方米，同比下降8.3%，降幅比1-7月份扩大0.7个百分点。其中，住宅销售面积下降10.0%，办公楼销售面积下降8.9%，商业营业用房销售面积增长6.4%。商品房销售额41661亿元，下降8.9%，降幅比1-7月份扩大0.7个百分点。其中，住宅销售额下降10.9%，办公楼销售额下降19.5%，商业营业用房销售额增长7.5%。
1-8月份，东部地区商品房销售面积30485万平方米，同比下降15.0%，降幅比1-7月份扩大0.2个百分点；销售额24128亿元，下降15.5%，降幅扩大0.3个百分点。中部地区商品房销售面积17410万平方米，下降1.7%，1-7月份为增长0.2%；销售额8709亿元，增长1.6%，增速回落2.3个百分点。西部地区商品房销售面积17093万平方米，下降1.1%，降幅扩大0.6个百分点；销售额8824亿元，增长2.7%，增速回落0.7个百分点。
8月末，商品房待售面积56160万平方米，比7月末增加930万平方米。其中，住宅待售面积增加590万平方米，办公楼待售面积增加54万平方米，商业营业用房待售面积增加227万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1-8月份，房地产开发企业到位资金79062亿元，同比增长2.7%，增速比1-7月份回落0.5个百分点。其中，国内贷款14664亿元，增长13.8%；利用外资341亿元，下降0.9%；自筹资金32618亿元，增长11.6%；其他资金31440亿元，下降8.9%。在其他资金中，定金及预收款18905亿元，下降10.7%；个人按揭贷款8697亿元，下降4.5%。
四、房地产开发景气指数
8月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.79，比上月回落0.03点。（完）
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(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)