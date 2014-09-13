投行观点：中国存款偏离度管理新规治标不治本，应放松贷存比约束--中金

路透北京9月13日 - 为约束商业银行月末和季末冲存款行为，中国银监会最新要求其月末存款偏离度不得超过3%。中金公司固定收益团队发布报告称，此举治标未治本，主要应改变银行对存款的依赖性，放松贷存比指标的约束，并尽快开设银行大额存单这些存款性新产品。

中金称，贷款发放和吸收存款规模仍是银行主要的业绩考核指标，要破除银行冲存款这一陋习，只用道德教育以及部分监管指标来限制可能不会起到很好的效果。

“本质上仍是要改变银行对存款的依赖性，比如要放松贷存比指标的约束。此外，尽快开设银行大额存单这些存款性新产品，或者进一步放开银行存款上限，使得银行存款的收益率能够与银行理财抗衡才是最终的治本之路。”中金表示。

此外，报告还称，在外汇占款形成的存款日渐趋少的情况下，银行负债端的经营越来越依赖于同业存款，减少对同业业务的限制，推进同业存单的进一步发展，允许货币市场基金购买同业存单等都是比较好的解决冲存款的思路。央行也可以更多的增加国库现金存款招标来投放流动性的同时增加银行体系存款。

中国银监会周五下发通知，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。

7月份国务院常务会议为降低融资成本提到的金融“新国十条”中，其中有一条指出要避免银行月末冲存款行为推高资金成本。

**执行效果有待观察**

中金认为银监会通知中有两点值得关注。首先，通知明文对各种月末冲存款手段进行限制，但实际的执行效果有待观察。

通知中规定，禁止高息揽储吸存、禁止非法返利吸存、禁止通过第三方中介吸存、禁止延迟支付吸存、禁止以贷转存吸存、禁止通过理财产品倒存、禁止通过同业业务倒存等。

“这些禁止的内容大部分是银行惯用的冲存款手段。不过，如何有效监管和执行这种监管更为关键，毕竟银行冲存款的内生动力仍在，治标的方式从来不及治本的方式，而且银行冲存款的手段多种多样，很多难以观察和有效监管。”中金并称，银行也可以改良上述手段来冲存款，防不胜防。

第二，通知设置了3%的月末存款偏离度来进行限制，但银行化解的方式也比较简单。

中金认为，存款偏离度并非新的概念，只是以往的监管中没新的监管指标那么严格。

据中金测算，在非季度末月份，假设当月所有存款增量都是最后一天增加的（这已经是非常激进的假设），那么月末存款偏离度一般都不会超过3%。但在季度末月份，同样的假设，月末存款偏离度有时候会达到4%-5%的水平。

但要注意的是，在季度末月份，月末存款偏离度的计算是有修正的，即“每季最后一月的月末存款偏离度时，“本月日均存款”的可计入金额不得超过上月日均存款*（1+最近4个季度最后一月日均存款增长率的均值）。月日均存款增长率＝（本月日均存款－上月日均存款）/上月日均存款*100%。”修正后，由于过去几个季度冲存款比较厉害，最近四个季度的最后一月日均存款增长率的基数较高，有利于提高分母，降低新计算出来的月末存款偏离度。

中金就此表示，按照这个公式的理念，主要存款不是最后一天冲上来的，比如摊平均到最后的十天，那么存款偏离度将大为下降。

“因此化解的方式也比较简单，银行改变以往最后几天冲存款的习惯，稍微更提前一些，比如从中下旬开始就提高存款的基数，这样就不容易超标。”中金称，相应的来看，只要理财到期不只是集中在月末的几天，而是将理财到期时间安排的更合理，均匀在季度末月份的中下旬到期，原则上是可以化解这个指标的监管。

中金表示，短期来看，9月末可能仍是银行冲存款的关键时点。因为今年银行分支行普遍没有完成贷款和存款的业绩指标，绩效奖金尚没有着落，9月份是成皇败寇的关键，因此中金的草根调研显示不少银行分支行仍有较强的准备在9月份冲存款的冲动。