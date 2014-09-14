重温稿-《焦点》中国8月工业增速骤降经济下行压力沉重，政策再次走到“十字路口”

* 8月工业同比增长6.9%，增速为近六年低点

* 投资亦回落明显，消费低于预期

* 经济下行压力沉重，三季度增速恐降至近7%

* 降息降准呼声再起，政策再次走到十字路口

作者 乔艳红/侯向明

路透北京9月13日 - 中国总理李克强有关经济运行“仍在合理区间”的表述尚言犹在耳，但周六公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

中国经济和政策再次走到“十字路口”，降息降准的呼声再起。分析师纷纷表态称政府应加大宽松力度，否则一旦经济下滑趋势形成，实现全年7.5%左右的经济增长目标堪忧。而政府能否真的能“保持定力”，与过往老的刺激模式告别将是接下来的关注重点。

“因为去年天气和基数原因，数据回落应该是符合大家预期，但这么大幅度的回落恐怕值得警惕。”申银万国首席宏观分析师李慧勇称，三大需求同时回落，使得经济的压力再次加大，尤其是累计投资增速下降0.5个百分点，表明单月投资在急速着陆，这对经济硬着陆的压力非常值得关注。

他认为，需要加大财政资金的拨付和政府主导基建项目的施工，还要通过降息来降低社会融资成本，激活民间经济活力；另外从预期引导来看，也应该告诉市场现在形势比较严峻，需要政策重点做一个转移。

“这种形势下，必须立即采取大力度的政策去稳定经济增长，否则经济下滑趋势一旦形成，全年GDP目标能否完成堪忧。”他称。

中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平；1-8月固定资产投资同比增长16.5%，低于路透预估的16.9%，较1-7月降幅为0.5个百分点；8月社会消费品零售总额增长11.9%，亦低于预期的12.1%。

中金债券团队在点评报告中指出，工业增速超预期回落除了基数和天气因素，首先是因为房地产市场持续大幅下行，导致中上游行业增长动能持续萎缩；其次财政和基建等政策刺激短期退出，房地产下行缺少支撑力量，加大工业经济环比降幅。

“中国经济和政策再次来到十字路口。”报告称，政府是否有决心“壮士断腕”，与过往的老的刺激模式告别是接下来值得关注的重点，“9月份是最为关键的一个月，因为无论是经济数据还是金融数据都足够差甚至可能是超预期的差，因此是检验政府定力的最好时机。”

国务院总理李克强上周在夏季达沃斯论坛上演说称，全年经济主要预期指标能够完成，中国有能力防范经济出现大的起伏，更不会出现硬着陆，今后将在区间调控的基础上加强定向调控，以结构性改革推进结构性调整，通过体制创新和科技创新推动中国爬坡过坎。

**工业和投资增速骤降**

中国今年一季度经济增速仅为7.4%并引燃市场担忧，随后政策调整窗口提前打开，扶助经济二季度站上7.5%。但随着稳增长余温渐褪，三季度宏观经济再现疲态。

数据显示，8月工业环比增速仅有0.2%，远低于过去一年来0.6%左右的水平；8月日均发电量同比下降2.2%，为至少过去一年来首度为负；钢材日均产量同比增长2.4%，增幅亦为至少过去一年来最低。

投资环比增速为1.23%，为今年1月以来最低水平。三大主力--房地产、基建和制造业投资均大幅回落，反映工业动能环比减弱背景下，固定资产投资意愿继续下降。其中房地产投资同比增速从上月的11.9%大幅降至9.9%，基建投资从21.6%降至16.3%，制造业投资则从13.8%降至11%。

民生证券宏观团队在点评中称，8月工业增加值同比增速大幅低于一致预期，一方面缘于去年同期高基数，另一方面缘于经济内生下行压力较大。经济继续受房地产和政策退出稳增长拖累。虽然外需虽略改善，但仍不足以拉动经济。

而房地产投资继续下行，稳增长力度减弱和制造业投资放缓拖累固定资产投资。随着经济政策转向“促改革”和“调结构”，8月财政支出和定向宽松力度减弱，基建投资增速暂缓，此外房地产投资和基建投资下行不足以“托住”产能过剩的制造业，令制造业投资进一步放缓至14.1%。

昨日出炉的数据显示，中国8月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.8%，为年内次低，亦低于13.4%的路透调查中值，表明实体经济融资需求仍偏弱，银行主动放贷意愿亦不强。

但官方对数据的解读却不像市场那么悲观。国家统计局综合司专家郭同欣表示，8月数据出现一时回落，既有世界经济复苏乍暖还寒、国外需求不振的原因，也受基数、气候等特殊因素的影响，还有国内房地产调整效应累积增加、企业主动调结构转方式的结果。

“要全面看待8月份经济运行出现的新情况新变化。在经济运行新常态下，部分指标出现波动是正常的，一定程度上也是市场自主调整的结果。”他称，“当前，就业、物价形势总体稳定，结构调整继续取得新的进展，经济运行仍在合理区间。”

**政策再次走到“十字路口”**

疲弱的8月经济数据令分析师下调三季度经济增速至7%左右，并呼吁加大政策定向支持力度，而降息降准的呼声亦再起。

海通证券宏观分析师姜超、高远认为，8月工业增速坠落至多年低点，预示三季度GDP增速或降至7%左右；而基建投资增速受制于稳增长效应减弱而大幅下滑，销售持续负增拖累地产投资，产能过剩和去杠杆令制造业投资持续低迷。

“完成全年7.5%左右目标难度较大，后期政策将加码宽松，一则或加快推进基建项目，二则降低社会融资成本会更为迫切，降息降准概率增加。”他们称。

浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳则下调三季度GDP增速预估至7.2%，但他不认为上游产业的生产放缓和投资下滑都是坏事，因为经济转型中本身就有结构调整、产能整合要求。

“短期内，稳定私人主体预期，平缓投资下行程度将更为重要，因此预计政府在财政、货币领域会有更多刺激政策出台。”他说，货币政策方面，鉴于通胀可控，全面降息降准的可能性也在增加。

不过部分分析人士认为，全面宽松可能性不大，政策还是以定向调控为主，经济改善仍要依靠改革，三四季度开始改革措施的力度有望进一步加大。

“过去的政策托底延缓了产能出清，过剩产能挤压了新经济生存空间，导致经济结构虽有所改善，但新增长点很难大规模形成。对于经济和市场来说，“痛”过之后才会好。”民生证券宏观团队称。

中金债券团队认为，从官方对数据的点评看，政府并不因为8月份数据向下大幅波动而感到惊慌，反而认为是在新常态下受各种因素叠加的影响，数据异常难免，不建议对单月数据过度解读。预计政府仍将保持“定力”，采用大幅刺激的可能性仍不高，但增加定向刺激的可能性在上升。