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亚洲 | 2014年 9月 14日 星期日 09:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.70 -0.34 -0.71 2402336

搜狐 56.09 +0.08 +0.14 339257

网易 88.32 -0.31 -0.35 183737

百度 217.96 -2.06 -0.94 2294660

台湾

台湾积体电路 20.34 -0.56 -2.68 2885000

联电 2.11 -0.02 -0.94 247235

日月光 6.10 -0.13 -2.09 158360

硅品精密 6.94 -0.24 -3.34 675453

和信超媒体 0.98 +0.00 +0.31 37419

友达 4.80 -0.15 -3.03 41423

中华电信 30.47 -0.10 -0.33 20805

台湾国际航电 53.53 +0.45 +0.85 2296613

香港

中国移动 63.86 -0.48 -0.75 242784

中国联通 17.79 +0.21 +1.19 129434

中国电信 64.43 -0.81 -1.24 13985

中芯国际 4.84 +0.17 +3.64 28107

电讯盈科 6.41 -0.11 -1.69 2707

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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