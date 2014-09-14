《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月12日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.70 -0.34 -0.71 2402336
搜狐 56.09 +0.08 +0.14 339257
网易 88.32 -0.31 -0.35 183737
百度 217.96 -2.06 -0.94 2294660
台湾
台湾积体电路 20.34 -0.56 -2.68 2885000
联电 2.11 -0.02 -0.94 247235
日月光 6.10 -0.13 -2.09 158360
硅品精密 6.94 -0.24 -3.34 675453
和信超媒体 0.98 +0.00 +0.31 37419
友达 4.80 -0.15 -3.03 41423
中华电信 30.47 -0.10 -0.33 20805
台湾国际航电 53.53 +0.45 +0.85 2296613
香港
中国移动 63.86 -0.48 -0.75 242784
中国联通 17.79 +0.21 +1.19 129434
中国电信 64.43 -0.81 -1.24 13985
中芯国际 4.84 +0.17 +3.64 28107
电讯盈科 6.41 -0.11 -1.69 2707
(完)
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路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5