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市场报道 | 2014年 9月 14日 星期日 10:57 BJT

CFTC报告：COMEX期铜9月9日持仓报告(表)

路透9月12日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年9月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(144,047口)

48,401 57,920 7,827 75,177 60,572 131,405 126,319 12,642 17,728

较9月2日变动(未平仓合约：增加7,677口)

5,326 11,055 -1,800 2,847 -2,821 6,373 6,434 1,304 1,243

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.6 40.2 5.4 52.2 42.1 91.2 87.7 8.8 12.3

各类交易商数量(总计为236家)

67 97 41 49 54 133 177 (完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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