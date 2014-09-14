版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 14日 星期日 10:54 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货9月9日持仓报告(表)

路透9月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,553,516口)

426,580 126,598 568,974 481,142 799,772 1476696 1495344 76,820 58,172

较9月2日变动(未平仓合约：减少5,837口)

5,522 8,104 -15,480 7,993 1,986 -1,965 -5,390 -3,872 -447

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.5 8.1 36.6 31.0 51.5 95.1 96.3 4.9 3.7

各类交易商数量(总计为325家)

116 89 146 88 94 280 270(完) (整理 张明钧; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐