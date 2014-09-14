CFTC报告：NYMEX原油期货9月9日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透9月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,553,516口)
426,580 126,598 568,974 481,142 799,772 1476696 1495344 76,820 58,172
较9月2日变动(未平仓合约：减少5,837口)
5,522 8,104 -15,480 7,993 1,986 -1,965 -5,390 -3,872 -447
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
27.5 8.1 36.6 31.0 51.5 95.1 96.3 4.9 3.7
各类交易商数量(总计为325家)
116 89 146 88 94 280 270(完) (整理 张明钧; 审校 徐文焰)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)