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市场报道 | 2014年 9月 14日 星期日 10:56 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货9月9日持仓报告(表)

路透9月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,229,772口)

452,420 382,164 129,319 535,793 471,387 1117532 982,870 112,240 246,902

较9月2日变动(未平仓合约：增加10,934口)

-6,125 2,346 11,412 4,639 -5,255 9,926 8,503 1,008 2,431

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.8 31.1 10.5 43.6 38.3 90.9 79.9 9.1 20.1

各类交易商数量(总计为713家)

139 201 140 214 285 448 549(完)

(整理 张明钧; 审校 徐文焰)
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