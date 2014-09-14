CFTC报告：CBOT玉米期货9月9日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透9月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年9月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,229,772口)
452,420 382,164 129,319 535,793 471,387 1117532 982,870 112,240 246,902
较9月2日变动(未平仓合约：增加10,934口)
-6,125 2,346 11,412 4,639 -5,255 9,926 8,503 1,008 2,431
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
36.8 31.1 10.5 43.6 38.3 90.9 79.9 9.1 20.1
各类交易商数量(总计为713家)
139 201 140 214 285 448 549(完)
(整理 张明钧; 审校 徐文焰)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)