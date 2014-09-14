全球汇市：投机客所持美元净多仓自15个月高位下滑--CFTC/路透

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透9月12日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减少美元多头仓位，前一周美元多仓规模升至约15个月最高位。
9月9日止当周美元净多仓降至316.3亿美元，此前一周为358.8亿美元，路透数据显示，这是2013年6月4日以来美元多仓的最高规模。
美国8月非农就业数据较预期疲软，导致美元净多仓下滑，不过投资人持续看好美元。
欧元净空仓规模亦下滑，来到157,505口，前一周创下逾两年高点。欧元空单规模料维持在相当庞大水准，因投资人正反应欧洲央行两周前的降息举措，此举打压欧元跌破1.30美元。
日圆净空仓规模也走低，降到100,673口，之前一周触及八个月高点。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月9日当周 前一周
多头仓 17,280 15,485
空头仓位 117,953 132,793
净仓位 -100,673 -117,308
欧元(125,000欧元为1口)
9月9日当周 前一周
多头仓位 59,376 59,398
空头仓位 216,881 220,821
净仓位 -157,505 -161,423
英镑(62,500英镑为1口)
9月9日当周 前一周
多头仓位 81,330 67,538
空头仓位 54,603 58,090
净仓位 26,727 9,448
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月9日当周 前一周
多头仓位 9,856 9,166
空头仓位 23,681 22,333
净仓位 -13,825 -13,167
加元(100,000加元为1口)
9月9日当周 前一周
多头仓位 33,400 35,333
空头仓位 21,770 26,142
净仓位 11,630 9,191
澳元(100,000澳元为1口)
9月9日当周 前一周
多头仓位 73,321 77,050
空头仓位 32,092 28,003
净仓位 41,229 49,047
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月9日当周 前一周
多头仓位 14,369 15,623
空头仓位 4,847 5,451
净仓位 9,522 10,172(完)
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路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5