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亚洲 | 2014年 9月 14日 星期日 10:53 BJT

全球汇市：投机客所持美元净多仓自15个月高位下滑--CFTC/路透

路透9月12日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减少美元多头仓位，前一周美元多仓规模升至约15个月最高位。

9月9日止当周美元净多仓降至316.3亿美元，此前一周为358.8亿美元，路透数据显示，这是2013年6月4日以来美元多仓的最高规模。

美国8月非农就业数据较预期疲软，导致美元净多仓下滑，不过投资人持续看好美元。

欧元净空仓规模亦下滑，来到157,505口，前一周创下逾两年高点。欧元空单规模料维持在相当庞大水准，因投资人正反应欧洲央行两周前的降息举措，此举打压欧元跌破1.30美元。

日圆净空仓规模也走低，降到100,673口，之前一周触及八个月高点。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月9日当周 前一周

多头仓 17,280 15,485

空头仓位 117,953 132,793

净仓位 -100,673 -117,308

欧元(125,000欧元为1口)

9月9日当周 前一周

多头仓位 59,376 59,398

空头仓位 216,881 220,821

净仓位 -157,505 -161,423

英镑(62,500英镑为1口)

9月9日当周 前一周

多头仓位 81,330 67,538

空头仓位 54,603 58,090

净仓位 26,727 9,448

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月9日当周 前一周

多头仓位 9,856 9,166

空头仓位 23,681 22,333

净仓位 -13,825 -13,167

加元(100,000加元为1口)

9月9日当周 前一周

多头仓位 33,400 35,333

空头仓位 21,770 26,142

净仓位 11,630 9,191

澳元(100,000澳元为1口)

9月9日当周 前一周

多头仓位 73,321 77,050

空头仓位 32,092 28,003

净仓位 41,229 49,047

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月9日当周 前一周

多头仓位 14,369 15,623

空头仓位 4,847 5,451

净仓位 9,522 10,172(完)

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