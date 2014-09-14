《美债一周展望》公债收益率上涨，美联储下周声明立场料强硬

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 美国8月零售销售符合预期

* 10年期公债收益率创下约13个月最大周度升幅

* 美国消费者信心数据优于预期

* 交易商聚焦下周美联储货币政策会议

路透纽约9月12日 - 美国公债收益率周五上涨，指标公债收益率创下逾一年最大周度升幅，因此前美国公布的零售销售数据稳健，巩固了对下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明基调会更为强硬的预期。

美国商务部周五公布，8月零售销售较前月增加0.6%，因美国人购买汽车和其他商品。7月数据被上修至增长0.3%，初值为持平。8月零售销售增幅与分析师的预期一致。零售销售占消费者支出的三分之一。

“由于零售销售数据本来是美联储会议前的一个风险因素，现在数据公布了，风险因素消除令一些投资人抛售公债，以防美联储采取更强硬的基调，”野村证券国际利率策略师Stanley Sun表示。

美联储将在9月16-17日举行货币政策会议，市场对美联储可能暗示较预期更早升息的预期本周升温，因之前旧金山联储研究显示，投资人低估了美联储可能升息的速度。

另一项数据显示，汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为84.6，创下2013年7月以来高点，分析师预估为83.3，8月终值为82.5。

“除了就业数据外，美国的经济数据普遍转强，今日的消费者信心数据也是如此，”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer表示，他称数据巩固了他公司对第三季国内生产总值(GDP)增长3.2%的预期。

美国10年期公债 跌22/32，收益率升至2.61%，略低于日高2.62%，这是7月8日来最高水准。本周10年期公债收益率猛涨约15个基点，为去年8月来最大周度升幅。

30年期公债 跌1-24/32，收益率升至3.35%，为8月1日来最高。周五该收益率的升幅为约10个月最大。

三年期公债收益率 触及约1.1%的日高，为2011年4月27日来最高水准。

俄罗斯外交部周五表示，将很快出台针对美对俄新一轮制裁的报复性制裁举措。但债市交易商摆脱了这些担忧。

“市场焦点明显由地缘政治忧虑转向了美联储，”野村证券的Sun称。

美股下滑，能源股领跌，标普500指数 收低0.6%。 (完)

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