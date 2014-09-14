《美债一周展望》公债收益率上涨，美联储下周声明立场料强硬

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)
* 美国8月零售销售符合预期
* 10年期公债收益率创下约13个月最大周度升幅
* 美国消费者信心数据优于预期
* 交易商聚焦下周美联储货币政策会议
路透纽约9月12日 - 美国公债收益率周五上涨，指标公债收益率创下逾一年最大周度升幅，因此前美国公布的零售销售数据稳健，巩固了对下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明基调会更为强硬的预期。
美国商务部周五公布，8月零售销售较前月增加0.6%，因美国人购买汽车和其他商品。7月数据被上修至增长0.3%，初值为持平。8月零售销售增幅与分析师的预期一致。零售销售占消费者支出的三分之一。
“由于零售销售数据本来是美联储会议前的一个风险因素，现在数据公布了，风险因素消除令一些投资人抛售公债，以防美联储采取更强硬的基调，”野村证券国际利率策略师Stanley Sun表示。
美联储将在9月16-17日举行货币政策会议，市场对美联储可能暗示较预期更早升息的预期本周升温，因之前旧金山联储研究显示，投资人低估了美联储可能升息的速度。
另一项数据显示，汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为84.6，创下2013年7月以来高点，分析师预估为83.3，8月终值为82.5。
“除了就业数据外，美国的经济数据普遍转强，今日的消费者信心数据也是如此，”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer表示，他称数据巩固了他公司对第三季国内生产总值(GDP)增长3.2%的预期。
美国10年期公债 跌22/32，收益率升至2.61%，略低于日高2.62%，这是7月8日来最高水准。本周10年期公债收益率猛涨约15个基点，为去年8月来最大周度升幅。
30年期公债 跌1-24/32，收益率升至3.35%，为8月1日来最高。周五该收益率的升幅为约10个月最大。
三年期公债收益率 触及约1.1%的日高，为2011年4月27日来最高水准。
俄罗斯外交部周五表示，将很快出台针对美对俄新一轮制裁的报复性制裁举措。但债市交易商摆脱了这些担忧。
“市场焦点明显由地缘政治忧虑转向了美联储，”野村证券的Sun称。
美股下滑，能源股领跌，标普500指数 收低0.6%。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军/徐文焰; 审校 母红/张明钧)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)