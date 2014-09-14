《独家新闻》MSCI明晟考虑变更规则，阿里巴巴可望纳入其主要指数

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透9月12日 - 股价指数供应商MSCI明晟 正考虑改变其规定，好让阿里巴巴 等远赴他乡上市的公司能够纳入多档广泛使用的指数。
MSCI上周宣布正考虑改变其规定，不过并未对变更的原因多做解释，而路透从金融业人士处得知的消息显示，阿里巴巴上市之际，投资人提出诸多相关问题。
阿里巴巴为中国网路零售业巨擘，该公司计画下周在纽约证交所发售总值约240亿美元股票，这可能创下史上最大的首次公开上市(IPO)规模。
根据MSCI规定，若一家公司的总部是在某个区域，而股票上市地点是在不同的区域，则该公司股票无法纳入MSCI的大型指数之中。由于阿里巴巴并未在亚洲任何一地上市，而是在纽约挂牌，因而无法纳入MSCI的大型指数之中。
一名熟知情况的人士表示，MSCI要改变规定可能也要等到明年了；该人士不愿具名，因他并未获得向媒体发言的授权。
但这项规定若有所变动，则可能导致投资人将数以10亿美元计的资金投入阿里巴巴及中国网路搜寻引擎业者百度 等公司的股票。
当这些规定有所改变时，追踪MSCI新兴市场指数、总规模约2,100亿美元的各支基金可能被迫买进阿里巴巴股票。若MSCI全球可投资市场指数(MSCI Global Investable Market indexes)规则变动，则相关基金也可能采取类似行动，而这些基金的规模总计1.3万亿美元。
根据现有规定，阿里巴巴不具备纳入任何一个指数供应商的全球指数资格，不过具备纳入一些规模较小指数的资格。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5