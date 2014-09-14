《独家新闻》MSCI明晟考虑变更规则，阿里巴巴可望纳入其主要指数

路透9月12日 - 股价指数供应商MSCI明晟 正考虑改变其规定，好让阿里巴巴 等远赴他乡上市的公司能够纳入多档广泛使用的指数。

MSCI上周宣布正考虑改变其规定，不过并未对变更的原因多做解释，而路透从金融业人士处得知的消息显示，阿里巴巴上市之际，投资人提出诸多相关问题。

阿里巴巴为中国网路零售业巨擘，该公司计画下周在纽约证交所发售总值约240亿美元股票，这可能创下史上最大的首次公开上市(IPO)规模。

根据MSCI规定，若一家公司的总部是在某个区域，而股票上市地点是在不同的区域，则该公司股票无法纳入MSCI的大型指数之中。由于阿里巴巴并未在亚洲任何一地上市，而是在纽约挂牌，因而无法纳入MSCI的大型指数之中。

一名熟知情况的人士表示，MSCI要改变规定可能也要等到明年了；该人士不愿具名，因他并未获得向媒体发言的授权。

但这项规定若有所变动，则可能导致投资人将数以10亿美元计的资金投入阿里巴巴及中国网路搜寻引擎业者百度 等公司的股票。

当这些规定有所改变时，追踪MSCI新兴市场指数、总规模约2,100亿美元的各支基金可能被迫买进阿里巴巴股票。若MSCI全球可投资市场指数(MSCI Global Investable Market indexes)规则变动，则相关基金也可能采取类似行动，而这些基金的规模总计1.3万亿美元。