中东情势：伊斯兰国视频显示一名英国人质遭杀害，英美同声谴责

路透巴格达9月14日 - 在伊拉克及叙利亚发起战事的伊斯兰国激进份子周六公布一段视频，据称当中显示英国救援人士David Haines遭到斩首。

路透目前尚无法立即证实影片的真实性。不过这些影像与过去一个月内两名美国记者James Foley及Steven Sotloff遭杀害的状况一致。

现年44岁、有两个小孩的Haines来自苏格兰珀斯，他在去年被绑架，当时的雇主为法国机构ACTED。

这个影片的标题为“致美国盟友的讯息”，片头是英国首相卡梅伦谈论与伊拉克政府及库德族民兵组织“自由斗士(Peshmerga)”合作击败伊斯兰国。

一名蒙上黑头套、讲话带英国腔的男子说道，“卡梅伦，这名英国人必须为了你的承诺，也就是向‘自由斗士’提供武器来对抗伊斯兰国而付出代价。”这名男子站在Haines身边，而Haines当时呈现跪姿，身着橘色连身衣裤。

视频中显示Haines遭到斩首。

视频的最后出现另一名被指认为Alan Henning的人质。上述蒙面男子称，若卡梅伦持续支持与伊斯兰国对抗，则将杀害那名人质。

卡梅伦对这杀人行为提出谴责，他并称要让杀人者接受司法审判。

卡梅伦在唐宁街官邸发布的一份声明稿中称，“这是对无辜援助人员进行的卑劣恐怖的谋杀，邪恶至极，我对于在这场劫难中展现出无比勇气及坚忍的David Haines家人寄予同情。”

“我们将在权限内尽一切所能追缉那些杀人犯，并确保他们面对司法审判，无论花多久时间。”

美国总统奥巴马对Haines遭到“野蛮谋杀”提出强烈谴责，他并誓言将与其他国家合作，“摧毁这个对于当地、多个国家乃至世界构成威胁的组织。”

“怀着悲痛的心情与坚定的决心，美国今日与亲密盟友肩并肩站在一起，”奥巴马在声明中表示。“我们将与英国及该地区及世界各地国家合作及结盟，好让这些惨酷暴行的行凶者面对司法。”

据传影片中的施暴者与Foley及Sotloff视频中的施暴者是同一人，同时影片也显现出相似的沙漠场景。在上述两个影片中，被俘者都穿着橘色连身衣。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)