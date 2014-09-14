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货币新闻 | 2014年 9月 14日 星期日 14:32 BJT

英国政治：最新民调显示有53%苏格兰民众赞成续留大英联合王国

路透伦敦9月13日 - 英国观察家报周六公布调查结果显示，支持苏格兰续留大英联合王国的民众比例，较支持独立者高出六个百分点。

民意调查公司Opinium表示，调查结果显示支持续留大英联合王国的民众比率为53%，支持独立者为47%。苏格兰民众将在周四进行独立公投。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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