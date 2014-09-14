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市场报道 | 2014年 9月 14日 星期日 14:34 BJT

美国个股：eBay驳斥谷歌入股传闻，称两家公司未讨论收购

路透旧金山9月12日 - EBay 周五驳斥有关谷歌 可能大量收购这家网路零售商股权的传闻，称两家公司并未进行收购讨论。

eBay发言人表示，“我们并未就谷歌收购公司股权进行对话。”(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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