东欧情势：欧美对俄罗斯的制裁加码，尽管乌克兰已停火一周

路透基辅/杜尚别9月12日 - 美国和欧盟周五针对俄罗斯实施了新的制裁措施，进一步加强了对俄罗斯的金融打击力度，尽管乌克兰政府军与叛军之间的停火已经持续了一周。

俄罗斯总统普京称，鉴于乌政府军与叛军之间达成的停火，新的制裁措施“有点奇怪”。

欧盟的新制裁措施将限制俄罗斯石油企业的融资渠道。美国的制裁举措则以俄罗斯最大的银行和一家军火商作为打击目标，并禁止美国企业帮助五家俄罗斯大型石油公司勘探难以到达的石油沉积层。

美国官员表示，如果俄政府从乌克兰撤回所有军队、释放俘虏并在俄乌边界两侧地区建立缓冲区以防止出现越境炮击活动，那么新的制裁措施有可能取消。

“我们希望俄罗斯做到的是，从乌克兰境内撤出所有军事人员和军事设备，停止对乌克兰叛军的军事和雇佣军支持，并释放所有人质，”一名美国高级官员对记者表示。

欧盟已经表示，若莫斯科遵守上周的停火协议与新和平计划的其他内容，则欧盟可能部分甚至全部取消制裁。

俄罗斯政府已禁止进口多数西方食品，作为对制裁行动的回应。俄政府称，可能采取进一步措施，也可能向世界贸易组织(WTO)提出上诉。

“关于报复举措，政府正在考虑，但只会实施那些对我们有利的，”普京在塔吉克斯坦参加一个地区安全组织的会议后表示。

俄罗斯外交部称，将迅速回应“敌意的行动”。