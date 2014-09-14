《独家新闻》惠普考虑出售照片分享服务Snapfish--消息

《汇市简讯》欧元有望上冲至0.8512英镑，受法国首轮投票结果提振

0719GMT * 欧元/英镑亚洲时段跳涨，有望上冲至0.8512英镑，因马克龙在法国大选首轮投票中胜出 * 欧元在4月18日触及高点0.8512，之后英镑在英国传出提前大选的消息后飙升 * 调查显示，马克龙有望在5月7日的第二轮选举中轻松获胜 * 货币市场预计欧洲央行存款利率明年3月前上升10个基点的可能性为60% * 上周五惠誉将意大利债信评级从BBB+降至BBB (完) (编译 孙国玉；审校 张涛)