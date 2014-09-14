《独家新闻》惠普考虑出售照片分享服务Snapfish--消息

金属期市：上海期铜收涨，其他金属期货下跌
路透悉尼4月24日 - 上海期铜周一收盘上涨，盘中大部分时间都在上下波动，因投资者降低对中国需求增强以及全球紧张局势缓和的押注。
路透纽约9月12日 - 熟知内情消息人士指出，惠普 正探询出售网络相片分享服务Snapfish的可能，并已与多家私募基金及行业买家进行协商。
惠普在2005年以逾3亿美元收购Snapfish，目前该服务是归于列印及个人系统事业群；该名人士称，该服务被视为公司非核心资产。由于此事尚未公开，该名消息人士不愿具名。
惠普发言人对此不愿置评。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透悉尼4月24日 - 上海期铜周一收盘上涨，盘中大部分时间都在上下波动，因投资者降低对中国需求增强以及全球紧张局势缓和的押注。
0719GMT * 欧元/英镑亚洲时段跳涨，有望上冲至0.8512英镑，因马克龙在法国大选首轮投票中胜出 * 欧元在4月18日触及高点0.8512，之后英镑在英国传出提前大选的消息后飙升 * 调查显示，马克龙有望在5月7日的第二轮选举中轻松获胜 * 货币市场预计欧洲央行存款利率明年3月前上升10个基点的可能性为60% * 上周五惠誉将意大利债信评级从BBB+降至BBB (完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
以下为中国即将或正在发行的金融债： 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 70 3 *4.0253% 固息增发债 4/25-4/26 40 7 *4.3805% 20 15 *4.5026% (2017年第7/4/6期增发债；3/7年可各追加至多20亿和15亿) *国开行 至多70 3 周二招标 固息增发债 4/26-4/27