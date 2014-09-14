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货币新闻 | 2014年 9月 14日 星期日 14:39 BJT

《独家新闻》惠普考虑出售照片分享服务Snapfish--消息

路透纽约9月12日 - 熟知内情消息人士指出，惠普 正探询出售网络相片分享服务Snapfish的可能，并已与多家私募基金及行业买家进行协商。

惠普在2005年以逾3亿美元收购Snapfish，目前该服务是归于列印及个人系统事业群；该名人士称，该服务被视为公司非核心资产。由于此事尚未公开，该名消息人士不愿具名。

惠普发言人对此不愿置评。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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