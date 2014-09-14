《全球主要央行会议预告》--2014年9月-12月

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
以下为全球主要央行在2014年9月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。
10月 2日(意大利那不勒斯)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
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英国央行
10月 8日－货币政策会议(至10月9日)。
10月 9日－公布利率决定。
11月 5日－货币政策会议(至11月6日)。
11月 6日－公布利率决定。
12月 3日－货币政策会议(至12月4日)。
12月 4日－公布利率决定。
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日本央行
10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月31日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。
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加拿大央行
10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 3日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
9月18日－货币政策评估。
12月11日－货币政策评估。
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澳洲央行
10月 7日－召开利率会议。
11月 4日－召开利率会议。
12月 2日－召开利率会议。
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新西兰央行
10月30日－公布指标利率。
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日－公布利率决定。
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
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挪威央行
9月18日－货币政策会议。
10月23日－货币政策会议。
12月11日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告...................... (整理 徐文焰；审校 张明钧)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5