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市场报道 | 2014年 9月 14日 星期日 15:49 BJT

全球贵金属：9月11日SPDR黄金持仓降0.04%，iShares白银持仓增0.44%

路透9月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周四持仓量较周三下滑0.04%；全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期增加0.44%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,347,990.5 9月11日 25,358,005.4 9月10日 -10,014.9 -0.04%

iShares 336,132,986.4 9月11日 334,646,300.8 9月10日 1,486,685.6 0.44%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 张明钧)
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