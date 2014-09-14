《焦点》欧盟官员想方设法打通小企业融资渠道，藉以振兴经济

* 欧洲对银行融资的倚赖程度高过美国

* 各国高阶官员将重点放在数个构想，其中包括欧盟投资基金

* 意大利的“迷你债”构想可能协助小型企业取得融资

路透米兰9月13日 - 欧盟周六设想各种方法寻找数以10亿欧元计资金，希望能够在债台不要继续高筑的情形下提振疲软经济，其设想的办法范围甚广，从泛欧洲资本市场到庞大的投资基金不一而足。

欧盟28国财长正在讨论各国间的种种构想。在利率已经处于记录低点、且失业人口逼近记录高位之际，各国财长需要采取激进措施来协助经济成长。

从波兰提出的7,000亿欧元(9,070亿美元)的“欧洲投资基金”(European Fund for Investments)，到欧洲央行重建欧盟资产支持证券(ABS)市场计画，欧洲是否能让信贷流向小型企业，是振兴经济的关键。

“我们正思考那些可以促进投资的工具，”意大利经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)在抵达米兰开会现场时表示。

他说，“投资资源将大多来自民间部门，当然公共部门资源也将成为这些投资的杠杆工具。”

欧盟经济去年仅成长0.1%，失业率则几乎是美国的两倍，失业人口约有2,500万。欧盟经济产出占全球比重约四分之一。

“投资”成为部长间频繁提及的字眼，盖过了德国要求缩减预算的声浪。法国及意大利等伙伴国家对德国进一步施压，要求放宽财政控制、并运用该国充裕国库提振公共投资。

然而德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)回绝了要求该国政府扩大支出以提振欧元区经济的要求；欧元区第二季经济停滞，呈现零成长。

欧洲央行总裁德拉吉在米兰发表演说指出，企业投资是金融危机下的“最大受害者之一”，称自2008年以来企业投资已经下滑20%。

“除非这点有所改变，否则复苏难以延续，”他在周四晚间向官员们表示。

欧盟执委会候任主席贾克希望能够提出3,000亿欧元(4,100亿美元)投资计画，以振兴欧洲经济。

和美国不同的是，欧洲企业仰赖银行提供80%的贷款，但在发生几十年来最严重的危机之后，银行已经不愿放贷。

在欧洲第四大经济体意大利，央行数据显示，流向企业的信贷自2011年中以来已经萎缩超过700亿欧元，目前仍在下滑中。

这个现象在欧洲随处可见，让复苏难以迈开步伐，因欧盟规模较小企业提供了三分之二的民间就业机会。

**四大构想**

像意大利和法国这样的高负债国家，能够提供给企业的公共资金无多。金融危机的另外一个后遗症，就是欧元区虽使用单一货币、但各地的融资成本却有不同，而单一货币原本的目的就是要为所有国家创造相同的融资条件。

这场会议中，各国财长考量着四个构想：意大利提出的企业新融资工具、法国及德国联手提出的提振民间投资提案、波兰提出的创建欧盟联合基金、以及欧盟执委会提倡的3,000亿欧元计画。

波兰希望成立欧洲投资基金，可以藉由杠杆操作其资本，来融通总值7,000亿欧元的投资。这个基金可以是一个特殊目的载体，隶属于欧洲投资银行之下。欧洲投资银行为欧洲各国共同持有的欧盟银行。

“欧洲投资银行不缺钱，倒是很缺投资计画。如果我们能够把资金和好的计画配对，那么我们就成功了，”卢森堡财长Pierre Gramegna表示。

意大利的提案是建立一个泛欧洲市场，在这市场上中小型企业可以依照2012年通过的“迷你债券”法案筹措资金；这类债券允许未上市公司发行。

这可能是欧盟资本市场联盟的一部分，建立在欧元区银行联盟的基础上，然而欧洲最大金融中心伦敦可能需要积极参与。

意大利财政部数据显示，过去两个月中有26家意大利家族企业发行了此类债券，合计筹资10亿欧元，当中有一家企业是生产有机果酱。

“这不仅仅是提供小企业融资而已，同时也提供了高成长企业融资，”布鲁塞尔经济智库Bruegel资本市场专家Nicolas Veron表示。“他们起初都是小公司，但人们真正感兴趣的企业就会拥有高成长潜力。”(完)