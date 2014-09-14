版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 14日 星期日 16:44 BJT

美国FED：副主席费舍尔将领导新成立的金融稳定委员会

路透华盛顿9月12日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)组建了一个新的金融稳定委员会，并指派副主席费舍尔掌管该委员会。

此举显示美联储更加密切注意该如何在金融业过热前为该产业重要部分降温。

美联储指出，该委员会其他成员还包括理事布雷纳德及塔鲁洛。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐