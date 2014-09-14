银行观点：存款偏离度管理有助于降低存款波动，但难以彻底消除--交通银行

路透北京9月14日 - 针对上周五晚间中国银监会发布关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知，以约束银行存款“冲实点“的规定，交通银行金融研究中心撰写点评称，存款偏离度管理简评称，存款偏离度管理有助于降低存款波动，但难以彻底消除。

以下为交通银行对此点评的全文：

第一，存款偏离度管理有助于降低存款波动，但难以彻底消除。通过对银行施以月末存款偏离度不超过3%的约束，会在一定程度上遏制银行在月末最后几天拉存款的行为，有利于平抑存款波动。但根据计算公式，若银行将拉存款的时点适当提前、比如从中下旬开始，就基本可以保证月末的存款偏离度不超过3%。因此，存款波动很可能从之前的“时点波动”变为“波段波动”。

第二，在存款增长趋势放慢和存贷比约束下，银行并不会改变拉存款的行为。在外汇占款增速放慢、金融脱媒加快、利率市场化推进的背景下，银行存款增速呈趋势性放缓。而为稳定经济增长，信贷需要保持一定增速。只要存贷比约束仍在，信贷投放就需要相应的存款增长，银行对存款的追求就不会根本改变,之前的“冲时点”改为“拼日均”，存款市场竞争仍很激烈。

第三，关注存款偏离度管理对信贷和社会融资成本的影响。存款偏离度监管可能会增大银行存款吸收难度，比如，如果将表外理财从之前的月末到期改为20日左右到期，显然将到期后的存款持续留到月末难度很大。因此，应密切关注存款偏离度管理实施后银行存款的运行情况，及其对信贷投放的影响，不排除出现阶段性存款增速进一步下降、负债成本上升从而限制信贷投放能力和抑制融资成本下降的可能。