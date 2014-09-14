中国央企：加大在辽宁投资，未来三年投资总额有望达１万亿元--新华

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透北京9月14日 - 中国央企积极响应和落实中央关于新一轮东北振兴的政策部署，加大在辽宁的投资，未来三年投资总额有望达到１万亿元人民币。
新华社周日报导，目前，中央企业在辽宁已经签署协定和开展前期工作的项目有91个，在谈项目82个，达成合作意向的项目183个，共涉及总投资超过１万亿元。辽宁省有关负责人表示，这些项目有望在未来三年内相继实施。
报导称，辽宁是老工业基地，中央企业在辽宁投资的项目主要集中在石化、冶金、航空、装备制造以及农产品加工等辽宁的优势领域。如中国兵器工业集团正在全力推进在辽宁的“精细化工产业园”建设等八个项目，投资总额近千亿元。
中国华能集团公司将投入超过60亿元推进华能大连热电二期项目等重点项目建设。中粮集团公司正在推进建设大连国际粮食物流中心、营口年产100万吨白糖等一系列项目，总投资130亿元。
目前，在辽宁的中央企业及所属企业有1，751户，资产达2万亿元，占辽宁规模以上企业资产总额的47%，在岗职工约70万人，2013年营业收入为1.7万亿元。
日前出台的《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》明确提出“研究中央企业和地方协同发展政策，支持中央企业与地方共建产业园区”。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5