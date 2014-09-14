中国社会：21世纪网被吊销所有网站资质，人员遣散公司注销--新华

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透北京9月14日 - 新华社报导，涉嫌新闻敲诈的21世纪网被吊销所有网站资质，人员全部遣散，公司注销。《理财周刊》多人被带走调查。南方报业传媒集团也已派出工作组进驻21世纪网站和21世纪报系展开全面整顿。
报导援引广东省新闻出版广电局消息称，该局已对涉嫌经济犯罪的21世纪网进行行政立案调查，同时部署要求辖区内新闻出版单位特别是财经类媒体迅速开展自查自纠，切实规范新闻传播秩序。
21世纪网是南方报业传媒集团下属的21世纪报系旗下的专业财经新闻网站，日前，21世纪网及有关人员涉嫌严重经济犯罪，涉案人员被警方依法采取刑事强制措施。
据新华社此前报导称，上海市公安局侦破一起以舆论监督为幌子、通过有偿新闻非法获取巨额利益的特大新闻敲诈案件，涉案的21世纪网主编和相关管理、采编、经营人员及两家公关公司负责人等8名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施 。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5