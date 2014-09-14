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亚洲 | 2014年 9月 14日 星期日 20:24 BJT

中港个股：25家境内外投资者逾千亿元现金认购中石化旗下销售公司29.99%股权--公告

路透北京9月14日 - 亚洲最大炼油商中国石化 周日发布公告称，拟由25家境内外投资者以现金共计人民币1,070.94亿元（含等值美元）认购其旗下全资销售公司29.99%的股权。

根据上海证券交易所刊登的公告称，本次增资完成后，中国石化将持有销售公司70.01%的股权，销售公司的注册资本将由人民币200亿元增加至人民币285.67亿元。本次增资实施尚需取得商务部的核准。

中国石油化工股份有限公司的全资子公司中国石化销售有限公司与25家境内外投资者于2014年9月12日签署了《关于石化销售有限公司之增资协议》。

这25家机构包括北京隆徽投资管理有限公司，渤海华美（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）， CICC Evergreen Fund, L.P.， 中国信达资产管理股份有限公司控制的信达汉石国际能源有限公司， 工银瑞信投资管理有限公司，嘉实基金管理有限公司和嘉实资本管理有限公司等。

此外，还包括中邮人寿保险股份有限公司，生命人寿保险股份有限公司，新奥能源中国投资有限公司，中国人寿保险股份有限公司等。

中石化A股前一交易日收报15.69元，涨0.13元,或0.84%。（完）

欲浏览更多详情请点选中石化在上交所刊登的公告全文(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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