《一周经济焦点》全球心系美联储政策动向，欧洲关注苏格兰公投

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
**重新思考经济原则**
在中国，由于金融危机打击商品需求，以及近期数据乏善可陈，无以刺激总体黯淡的经济前景，中国国内生产总值年增长率因此接近腰斩。
如同其他许多国家一样，中国央行亦印钞以支撑经济，推升北京等城市的消费成本，一套两居室大户型住宅的价格可高达100万美元，一杯星巴克咖啡要价最高6美元。
中国政府推行改革以稀释中国电信等大型国有企业权利的速度缓慢，导致较小的初创企业缺乏崛起的空间。
中国最高智库之一的国家信息中心首席经济师祝宝良表示，如果通胀进一步下滑，就有可能降息。他还称，是时候加快改革脚步了。
对其他人来说，中国经济放缓不只是暂时现象，甚至可能需要重新思考只关心经济成长的基本经济原则。
“我们目前看见的是长期的趋势，”布鲁塞尔智库Bruegel的Guntram Wolff表示。
“我们已经在发达经济体中看见成长模式的局限。”(完) (编译 张明钧/李爽/戴素萍/龚芳/陈宗琦；审校 孙茉莉/徐文焰)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)