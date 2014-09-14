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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 07:10 BJT

《一周经济焦点》全球心系美联储政策动向，欧洲关注苏格兰公投

**重新思考经济原则**

在中国，由于金融危机打击商品需求，以及近期数据乏善可陈，无以刺激总体黯淡的经济前景，中国国内生产总值年增长率因此接近腰斩。

如同其他许多国家一样，中国央行亦印钞以支撑经济，推升北京等城市的消费成本，一套两居室大户型住宅的价格可高达100万美元，一杯星巴克咖啡要价最高6美元。

中国政府推行改革以稀释中国电信等大型国有企业权利的速度缓慢，导致较小的初创企业缺乏崛起的空间。

中国最高智库之一的国家信息中心首席经济师祝宝良表示，如果通胀进一步下滑，就有可能降息。他还称，是时候加快改革脚步了。

对其他人来说，中国经济放缓不只是暂时现象，甚至可能需要重新思考只关心经济成长的基本经济原则。

“我们目前看见的是长期的趋势，”布鲁塞尔智库Bruegel的Guntram Wolff表示。

“我们已经在发达经济体中看见成长模式的局限。”(完) (编译 张明钧/李爽/戴素萍/龚芳/陈宗琦；审校 孙茉莉/徐文焰)
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