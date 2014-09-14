版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 06:26 BJT

《美国重要政经日程》--9月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1315 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布8月工业生产数据

1500 - 农业部公布美国一周谷物、油籽出口检验报告。

1500 - 财政部宣布周度例行标售四周期国库券。

1530 - 财政部举行三个月期、六个月期国库券周度例行销售。

1600 - 全国油籽加工商协会公布月度美国大豆压榨数据。

2000 - 农业部公布一周作物进度报告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐