金砖国家：9月12日股汇市收盘纵览

路透9月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月12日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收跌0.74%，报1,061.53点。

中国股市：沪综指收升并创一年半新高，经济数据影响逐步淡化

香港股市：收低，创半年来最大周线跌幅

中国汇市：人民币即期随中间价收低，短期可能在6.13关前盘整

============================================================================

巴西股市：巴西股市周五收低，领跌拉丁美洲股市，因美国的升息忧虑引发避险情绪，市场对巴西10月大选的焦虑加剧了市场的避险情绪；指标圣保罗交易所Bovespa指数 盘中下跌超过2%，至8月中以来最低日内水平，因交易员解除其最近建仓的看涨押注。Bovespa指数终场收低2.42%，报56,927.81点。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌，因大选结果不确定和美债收益率上升

============================================================================

南非股市：收平盘，但AngloGold Ashanti 扳回一些本周跌幅。该公司拟进行分拆以及21亿美元的供股计划，造成其股价本周大跌。指标Top-40绩优股指数 涨0.08%至45,865点。综合指数 上涨0.03%，报51,247点。

南非汇市：兰特兑美元挫至七个月低点，主要因美元强劲

============================================================================

印度股市：小幅收高，中止三日连跌，因ITC等蓝筹股上涨，不过外资在周五重要经济数据公布之前的谨慎心态中转为卖超，大盘涨势因而受限。指标BSE指数 收高0.24%，报27,061.04点，周线上涨0.13%，为连续第六周上涨。NSE指数 收高0.24%，报8,105.50点。

印度汇市：印度卢比兑美元创下将近一个月最大单日涨幅，因保管银行及企业大力卖出美元，不过在当天重要经济数据公布之前，人气仍大致谨慎。印度卢比兑美元 收报60.65/66，较周四收盘价60.9250/9350略涨0.5%。

============================================================================

俄罗斯股市：指标股指 跌0.38%，报1,213.270点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.61%，报658.82点。