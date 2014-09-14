金砖国家：9月12日股汇市收盘纵览

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透9月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月12日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收跌0.74%，报1,061.53点。
中国股市：沪综指收升并创一年半新高，经济数据影响逐步淡化
香港股市：收低，创半年来最大周线跌幅
中国汇市：人民币即期随中间价收低，短期可能在6.13关前盘整
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巴西股市：巴西股市周五收低，领跌拉丁美洲股市，因美国的升息忧虑引发避险情绪，市场对巴西10月大选的焦虑加剧了市场的避险情绪；指标圣保罗交易所Bovespa指数 盘中下跌超过2%，至8月中以来最低日内水平，因交易员解除其最近建仓的看涨押注。Bovespa指数终场收低2.42%，报56,927.81点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌，因大选结果不确定和美债收益率上升
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南非股市：收平盘，但AngloGold Ashanti 扳回一些本周跌幅。该公司拟进行分拆以及21亿美元的供股计划，造成其股价本周大跌。指标Top-40绩优股指数 涨0.08%至45,865点。综合指数 上涨0.03%，报51,247点。
南非汇市：兰特兑美元挫至七个月低点，主要因美元强劲
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印度股市：小幅收高，中止三日连跌，因ITC等蓝筹股上涨，不过外资在周五重要经济数据公布之前的谨慎心态中转为卖超，大盘涨势因而受限。指标BSE指数 收高0.24%，报27,061.04点，周线上涨0.13%，为连续第六周上涨。NSE指数 收高0.24%，报8,105.50点。
印度汇市：印度卢比兑美元创下将近一个月最大单日涨幅，因保管银行及企业大力卖出美元，不过在当天重要经济数据公布之前，人气仍大致谨慎。印度卢比兑美元 收报60.65/66，较周四收盘价60.9250/9350略涨0.5%。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.38%，报1,213.270点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.61%，报658.82点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.73%，报37.7850卢布；卢布兑欧元 下滑0.97%，至48.9500卢布。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5