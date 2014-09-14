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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 06:33 BJT

《汇市简讯》欧元/美元周线呈偏多的铁鎚型态

2219GMT

* 上周周线蜡烛图在趋势线支撑位置呈偏多铁鎚型态(hammer)

* 趋势线位于费波纳奇50-61.8%回档区域之内，在这区域通常会出现买家

* 尚不排除测试61.8%回档位1.278的可能，这也是2012/13低点

* 建议空头了结获利，反弹的可能性升高

* 技术图表：link.reuters.com/hyp82w(完)

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