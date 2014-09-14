《汇市简讯》欧元/美元周线呈偏多的铁鎚型态

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
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* 上周周线蜡烛图在趋势线支撑位置呈偏多铁鎚型态(hammer)
* 趋势线位于费波纳奇50-61.8%回档区域之内，在这区域通常会出现买家
* 尚不排除测试61.8%回档位1.278的可能，这也是2012/13低点
* 建议空头了结获利，反弹的可能性升高
* 技术图表：link.reuters.com/hyp82w(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)