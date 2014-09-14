版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 07:05 BJT

韩国数据：8月进口物价同比下跌9.9%，跌幅为17个月来最大

路透首尔9月15日 - 韩国央行周一公布的数据显示，8月以韩元计进口物价较上年同期下跌9.9%，跌幅为17个月来最大，因韩元兑美元升值且原油价格下跌。

韩国央行表示，7月进口物价修正后为下跌8.6%，为2013年3月按年下跌10.8%以来最大跌幅。

央行一位官员表示，韩元兑美元升值是物价下跌的主要原因，8月时韩元较上年同期升值了8.2%。

原油价格亦带动物价下跌，8月油价较上年同期下滑了4.8%。

进口物价带来的通胀压力降至最低，料将有助于央行暂时维持货币宽松政策。央行于8月时降息至2.25%。

8月时消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.4% ，远低于央行目标区间2.5-3.5%。

另一方面，8月以韩元计出口物价较上年同期下滑8.6%，7月时为下跌9.4%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

*8月　　7月 6月 5月 4月

进口物价

较上年同期(%) -9.9 -8.6 -8.8 -6.8 -6.9

较上月(%) -0.8 -0.5 -0.1 -1.7 -2.5

出口物价

较上年同期(%) -8.6 -9.4 -10.5 -8.1 -7.4

较上月(%) 0.1 0.3 -0.1 -1.6 -2.7 　　*有待修订(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐