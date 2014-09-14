韩国数据：8月进口物价同比下跌9.9%，跌幅为17个月来最大

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透首尔9月15日 - 韩国央行周一公布的数据显示，8月以韩元计进口物价较上年同期下跌9.9%，跌幅为17个月来最大，因韩元兑美元升值且原油价格下跌。
韩国央行表示，7月进口物价修正后为下跌8.6%，为2013年3月按年下跌10.8%以来最大跌幅。
央行一位官员表示，韩元兑美元升值是物价下跌的主要原因，8月时韩元较上年同期升值了8.2%。
原油价格亦带动物价下跌，8月油价较上年同期下滑了4.8%。
进口物价带来的通胀压力降至最低，料将有助于央行暂时维持货币宽松政策。央行于8月时降息至2.25%。
8月时消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.4% ，远低于央行目标区间2.5-3.5%。
另一方面，8月以韩元计出口物价较上年同期下滑8.6%，7月时为下跌9.4%。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
*8月 7月 6月 5月 4月
进口物价
较上年同期(%) -9.9 -8.6 -8.8 -6.8 -6.9
较上月(%) -0.8 -0.5 -0.1 -1.7 -2.5
出口物价
较上年同期(%) -8.6 -9.4 -10.5 -8.1 -7.4
较上月(%) 0.1 0.3 -0.1 -1.6 -2.7 *有待修订(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
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