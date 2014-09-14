《焦点》美国称中东国家将加入对抗伊斯兰国，英国态度依然模糊

在乌克兰问题上与西方交恶的俄罗斯曾表示，在未经叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)同意或国际社会授权的情况下，对叙利亚进行空袭将构成侵略。

英国通常是第一个附和美国海外军事行动的国家，而且在伊斯兰国激进份子周六公布斩首英国人David Haines的视频后，英国也面临着要求对伊斯兰国采取更强硬立场的压力。

在视频中，激进分子还威胁杀害另一名英国人质。视频与过去一个月中斩首美国记者James Foley和Steven Sotloff的片段一致。

英国首相卡梅伦在主持政府紧急应对委员会会议后表示，杀害Haines的行为冷酷而残忍，并称后者为“英国英雄”。Haines是一名来自苏格兰的援助人员，今年44岁。

“我们将在权限内尽一切所能追缉那些杀人犯，无论花多久时间，”他还将伊斯兰国称作“邪恶化身”，并表示英国政府准备好对激进分子“采取一切必要措施”。

但他并未宣布任何空袭计划，因为考虑到公众的厌战情绪以及议会去年反对空袭叙利亚，而且还面临着周四苏格兰独立公投的敏感问题。

英美已经排除了重新向伊拉克派遣地面部队的可能性。克里也没有透露哪个国家曾提出此事。