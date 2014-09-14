《焦点》美国称中东国家将加入对抗伊斯兰国，英国态度依然模糊

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
在乌克兰问题上与西方交恶的俄罗斯曾表示，在未经叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)同意或国际社会授权的情况下，对叙利亚进行空袭将构成侵略。
英国通常是第一个附和美国海外军事行动的国家，而且在伊斯兰国激进份子周六公布斩首英国人David Haines的视频后，英国也面临着要求对伊斯兰国采取更强硬立场的压力。
在视频中，激进分子还威胁杀害另一名英国人质。视频与过去一个月中斩首美国记者James Foley和Steven Sotloff的片段一致。
英国首相卡梅伦在主持政府紧急应对委员会会议后表示，杀害Haines的行为冷酷而残忍，并称后者为“英国英雄”。Haines是一名来自苏格兰的援助人员，今年44岁。
“我们将在权限内尽一切所能追缉那些杀人犯，无论花多久时间，”他还将伊斯兰国称作“邪恶化身”，并表示英国政府准备好对激进分子“采取一切必要措施”。
但他并未宣布任何空袭计划，因为考虑到公众的厌战情绪以及议会去年反对空袭叙利亚，而且还面临着周四苏格兰独立公投的敏感问题。
英美已经排除了重新向伊拉克派遣地面部队的可能性。克里也没有透露哪个国家曾提出此事。
“我们不想派出地面部队，”他表示，“有人曾提出过这样做，但是我们目前并不希望这样。”
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)