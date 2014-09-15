《焦点》美国称中东国家将加入对抗伊斯兰国，英国态度依然模糊

中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
**极受鼓舞**
克里周四赢得10个中东国家支持将提供“协同军事行动”。这10国包括：埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩以及沙特阿拉伯、卡塔尔(卡达)等六个海湾国家。
法国已表示愿意参与在伊拉克的空袭行动，预料本周将给出更多细节，但法国目前在西非布有超过五千人的军力，不论是财力或军力均已相当吃紧。
美国众议院国土安全委员会主席Michael McCaul在CBS节目中说，约旦王子Ali bin Al Hussein表示“已准备好把他的部队送到叙利亚和ISIS作战。”
McCaul说，美国也可能试着说服埃及派遣部队至叙利亚。
周一在巴黎的一项会议，将让伊拉克当局和其他约30个国家或组织联手对伊斯兰国采取行动。
“这也是首度真正有机会来评估俄罗斯的想法及其准备采取的做法。”一位外交人士说。
这位外交人士说，叙利亚的情况要另当别论。
“不论是法律上或军事上，情况都不相同。我们不想强化阿萨德的力量，所以我们得确定在那里的空袭不会造成这样的结果。”这位外交人士说。
“我们准备帮助向我们寻求帮助的伊拉克政府，而不是帮助阿萨德的独裁政权。”(完) (编译 张明钧/朱晓军/李婷仪 审校 徐文焰/龚芳)
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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