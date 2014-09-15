《焦点》美国称中东国家将加入对抗伊斯兰国，英国态度依然模糊

**极受鼓舞**

克里周四赢得10个中东国家支持将提供“协同军事行动”。这10国包括：埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩以及沙特阿拉伯、卡塔尔(卡达)等六个海湾国家。

法国已表示愿意参与在伊拉克的空袭行动，预料本周将给出更多细节，但法国目前在西非布有超过五千人的军力，不论是财力或军力均已相当吃紧。

美国众议院国土安全委员会主席Michael McCaul在CBS节目中说，约旦王子Ali bin Al Hussein表示“已准备好把他的部队送到叙利亚和ISIS作战。”

McCaul说，美国也可能试着说服埃及派遣部队至叙利亚。

周一在巴黎的一项会议，将让伊拉克当局和其他约30个国家或组织联手对伊斯兰国采取行动。

“这也是首度真正有机会来评估俄罗斯的想法及其准备采取的做法。”一位外交人士说。

这位外交人士说，叙利亚的情况要另当别论。

“不论是法律上或军事上，情况都不相同。我们不想强化阿萨德的力量，所以我们得确定在那里的空袭不会造成这样的结果。”这位外交人士说。