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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 07:46 BJT

国际油市：美国原油期货下跌逾1.2美元，受对俄新制裁措施打击

路透首尔9月15日 - 美国原油期货周一在亚洲交易时段早盘下跌逾1.20美元，至每桶约91美元，因市场担心针对俄罗斯的新制裁措施可能削弱石油需求，而且供应充足且美元走强。

2328GMT，美国原油期货 下跌1.12美元报每桶91.15，此前触及盘中低位91.01美元。油价上周五下跌0.56美元，结算价报每桶92.27美元。

洲际交易所(ICE)10月布兰特原油期货 亦下滑0.75美元，至每桶96.36美元，上交易日收低0.97美元报97.11美元。(完)
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