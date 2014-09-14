重温稿-中港个股：25家境内外投资者逾千亿认购中石化旗下销售公司29.99%股权

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透北京9月14日 - 亚洲最大炼油商中国石化 周日发布公告称，拟由25家境内外投资者以现金共计人民币1,070.94亿元（含等值美元）认购其旗下全资销售公司29.99%的股权。
根据上海证券交易所刊登的公告称，本次增资完成后，中国石化将持有销售公司70.01%的股权，销售公司的注册资本将由人民币200亿元增加至人民币285.67亿元。本次增资实施尚需取得商务部的核准。
中国石油化工股份有限公司的全资子公司中国石化销售有限公司与25家境内外投资者于2014年9月12日签署了《关于石化销售有限公司之增资协议》。
这25家机构包括北京隆徽投资管理有限公司，渤海华美（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）， CICC Evergreen Fund, L.P.，中国信达资产管理股份有限公司控制的信达汉石国际能源有限公司，工银瑞信投资管理有限公司，嘉实基金管理有限公司和嘉实资本管理有限公司等。
此外，还包括中邮人寿保险股份有限公司，生命人寿保险股份有限公司，新奥能源中国投资有限公司，中国人寿保险股份有限公司等。
中石化A股前一交易日收报15.69元，涨0.13元,或0.84%。（完）
欲浏览更多详情请点选中石化在上交所刊登的公告全文(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5