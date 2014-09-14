日本经济：首相安倍晋三称对是否调升消费税至10%持“中立”态度

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透东京9月14日 - 日本首相安倍晋三周日表示，对于是否将日本消费税调高至10%，他仍态度中立，并称这将取决于当前季度的经济指标是否强劲。
“经济是活的东西，我们用中立的方式来思考，”安倍对日本放送协会(NHK)表示。
安倍必须在年底前决定是否推进先前通过的计划，在2015年将消费税从8%提高至10%。此前消费税于4月从5%调升，造成消费严重萎缩。
安倍在NHK专访中表示，先前加税使得4-6月GDP萎缩7.1%，他希望看看7-9月的经济表现。
“我们希望看看本季的经济指标，并听听经济学家们的看法。在这过程当中，我们将决定是实施加税还是等等看。这是我们需要讨论的，”安倍表示。
安倍称，其目标是重振日本经济并终结持续15年的通缩。同时，他已誓言要削减政府债务。目前日本债务相当于GDP的两倍有余，债务负担居工业国家之冠。
“我们别无他法，只能在让公共财政更健全的同时，致力于刺激经济成长，”安倍对NHK表示。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5