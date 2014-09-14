日本经济：首相安倍晋三称对是否调升消费税至10%持“中立”态度

路透东京9月14日 - 日本首相安倍晋三周日表示，对于是否将日本消费税调高至10%，他仍态度中立，并称这将取决于当前季度的经济指标是否强劲。

“经济是活的东西，我们用中立的方式来思考，”安倍对日本放送协会(NHK)表示。

安倍必须在年底前决定是否推进先前通过的计划，在2015年将消费税从8%提高至10%。此前消费税于4月从5%调升，造成消费严重萎缩。

安倍在NHK专访中表示，先前加税使得4-6月GDP萎缩7.1%，他希望看看7-9月的经济表现。

“我们希望看看本季的经济指标，并听听经济学家们的看法。在这过程当中，我们将决定是实施加税还是等等看。这是我们需要讨论的，”安倍表示。

安倍称，其目标是重振日本经济并终结持续15年的通缩。同时，他已誓言要削减政府债务。目前日本债务相当于GDP的两倍有余，债务负担居工业国家之冠。